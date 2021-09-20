Взрыв автомобиля в Днепре: следствие рассматривает две версии

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Национальная полиция

Следствие сейчас рассматривает две возможные версии взрыва автомобиля в Днепре, во время которого погибли пресс-секретарь местного управления ГСЧС Дарья Гречищева и парамедик Алексей Кавлак.

Об этом сообщил заместитель руководителя областной прокуратуры Александр Савенко, пишет «Радио Свобода».

Первая версия — это профессиональная деятельность погибших, в том числе их активная гражданская позиция. Гречищева и Кавлак были волонтерами и часто ездили к военным на Донбасс.

Вторая версия — взрыв связан с «неприязненными отношениями» определенных людей с погибшими. О ком именно идет речь, Савенко не уточнил, сославшись на тайну следствия.

Он подчеркнул, что сила взрыва соответствовала 1—2 килограммам тротила. Следствие выясняет, где именно была взрывчатка. Само же событие квалифицировали как теракт из-за того, что взрыв произошел в общественном месте, почти в центре города.