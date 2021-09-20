Россия начала масштабные военно-морские учения в Черном море
- Автор:
- София Телишевская
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Около 20 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота России вышли в море из пунктов базирования в оккупированном Севастополе и Новороссийске для проведения военных учений «с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб».
Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ.
К учениям Россия привлекла ракетные и противолодочные корабли, подводные лодки, нейтральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолеты.
На морских полигонах экипажи кораблей будут выполнять ракетные и артиллерийские стрельбы в составе разнородных тактических групп, проведут комплекс учений по ведению морского боя и уничтожению противника в море и в воздухе.
По словам российских военных, следить за действиями участников учений будут с помощью беспилотников.
- Весной 2014 года Россия оккупировала Крым после незаконного «референдума». Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. После этого Россия начала наращивать военные силы в Азовском и Черном морях.
- В апреле 2021 года стало известно, что Россия закрывает на полгода часть акватории Черного моря для иностранных военных кораблей под предлогом военных учений. Украинские дипломаты подчеркнули, что РФ не имеет права препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море.