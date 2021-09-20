Россия начала масштабные военно-морские учения в Черном море

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Около 20 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота России вышли в море из пунктов базирования в оккупированном Севастополе и Новороссийске для проведения военных учений «с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб».

Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ.

К учениям Россия привлекла ракетные и противолодочные корабли, подводные лодки, нейтральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолеты.

На морских полигонах экипажи кораблей будут выполнять ракетные и артиллерийские стрельбы в составе разнородных тактических групп, проведут комплекс учений по ведению морского боя и уничтожению противника в море и в воздухе.

По словам российских военных, следить за действиями участников учений будут с помощью беспилотников.