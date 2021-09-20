Премьер Испании отменил визит на Генассамблею ООН из-за извержения вулкана на Пальме

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Jacopo K. Natale / Twitter

Премьер-министр Испании Педро Санчес отменил запланированную поездку в США на Генассамблею ООН и вылетел на Ла-Пальму для наблюдения за ситуацией с извержением вулкана и эвакуацией людей. По словам эксперта, извержение может продолжаться «несколько недель или несколько месяцев».

Об этом сообщает El Pais.

Премьер посетит один из приютов для эвакуированных. Центр расположен в городе Эль-Фуэрте. Его будет сопровождать министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка. Санчес дал гарантию, что жители пострадавших районов будут в безопасности, и заявил, что будет ускорена помощь тем, кто материально пострадал.

Испанская гражданская гвардия эвакуировала около 5 тысяч человек, власти подсчитали, что, возможно, придется еще столько же. Данных о жертвах или пострадавших пока нет, однако лава уже разрушила сотню домов в Эль-Пасо.

«Маловероятно, что кому-то еще понадобится эвакуироваться. Лава движется к берегу, и ущерб будет существенным. Уже в результате извержения было выброшено от 17 до 20 миллионов кубометров лавы. Все указывает на то, что новых точек извержения не будет. Могут быть и другие трещины, но безопасность граждан гарантирована», — заявил региональный премьер Канарских островов Анхель Виктор Торрес.

По словам директора Канарского института вулканологии Немесио Переса, извержение на Ла-Пальме может длиться «несколько недель или несколько месяцев». Он пояснил, что продолжительность будет зависеть от количества магмы, скопившейся в «резервуаре» вулкана. Нужно будет изучить еще выбросы диоксида серы из вулкана, чтобы определить, как долго это будет продолжаться.

Вокруг территории извержения установили зону отчуждения протяженностью 2 км, чтобы свести к минимуму влияние частиц и газов, которые витают в воздухе. В результате извержения образовались две трещины на расстоянии 200 метров друг от друга, а лава вытекала из восьми разных точек.

Извержение вулкана произошло 19 сентября. Его вызвало небольшое землетрясение в 4,2 балла, произошедшее в районе Лас-Манчас в тот же день. Извержение вулкана, в свою очередь, привело к лесным пожарам. Из-за этого уровень чрезвычайной ситуации повысили до «красного». Он коснулся 5 муниципалитетов, где в общей сложности проживает 35 тысяч человек.