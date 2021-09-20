Рамзана Кадырова переизбрали главой Чеченской Республики — ему отдали почти 100% голосов
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Sasha Mordovets / Contributor
В Чечне посчитали 100% протоколов на выборах главы республики — победил Рамзан Кадыров (партия «Единая Россия») с 99,7% голосов. Об этом Центральная избирательная комиссия сообщила в понедельник, 20 сентября.
За право возглавить Чечню соревновались также представитель КПРФ Халид Накаев (за него проголосовали 0,12%) и Иса Хаджимурадов из политсилы «Справедливая Россия — За правду» (0,15%).
Рамзан Кадыров занимает свою должность с 2011 года, на выборах 2016 его переизбрали. На посту главы Чечни Кадыров продолжил линию своего отца, расставляя на руководящие должности своих людей (так, например, его 20-летняя дочь руководит Департаментом образования Чечни).
В 2020 году Кадыров оказался самым богатым главой региона в 2020 году. Он заработал столько же, сколько девять других самых богатых губернаторов вместе взятых — 381,1 миллиона рублей (более $5 миллионов). Кроме того, у родственников Кадырова нашли несколько квартир в элитном доме в Москве. Их владельцы занимают высокие посты в руководстве Чечни — но не указывают квартиры в декларациях.
- В России с 17 по 19 сентября проходили выборы в Госдуму. К ним привлекали жителей оккупированных Крыма и территорий Донбасса. Украина и страны Запада выступают против — ЕС готов не признавать результаты, а Украина обещает санкции .Предварительно в Госдуму проходят 5 партий: путинская «Единая Россия», партия Жириновского ЛДПР, коммунисты КПРФ, социалисты («Справедливая Россия — За правду») и «Новые люди» (партия российского бизнесмена Алексея Нечаева).