Китайская версия TikTok установила суровые ограничения для подростков

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Aaron Yoo / Flickr

Китайская версия TikTok — соцсеть Douyin — ввела жесткие ограничения для подростков младше 14 лет. Исполняя решение властей в КНР подростки смогут пользоваться Douyin всего 40 минут в день и только с 6:00 до 22:00.

Об этом сообщает Reuters.

Douyin ввела так называемый «молодежный режим». Владельцы соцсети заявили, что это ограничение стало самым строгим в истории платформы.

Подобный режим появился и в приложении WeChat, а в июле и августе китайским детям ввели ограничения на видеоигры, запретив играть по ночам в приложениях и установив фиксированные временные рамки.

В этом году китайские регуляторы усилили контроль над интернетом и ввели системы штрафов для компаний «за нарушение основных социалистических ценностей». Власти таким образом якобы защищают несовершеннолетних от «онлайн-угроз».

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