Китайская версия TikTok установила суровые ограничения для подростков
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Aaron Yoo / Flickr
Китайская версия TikTok — соцсеть Douyin — ввела жесткие ограничения для подростков младше 14 лет. Исполняя решение властей в КНР подростки смогут пользоваться Douyin всего 40 минут в день и только с 6:00 до 22:00.
Об этом сообщает Reuters.
Douyin ввела так называемый «молодежный режим». Владельцы соцсети заявили, что это ограничение стало самым строгим в истории платформы.
Подобный режим появился и в приложении WeChat, а в июле и августе китайским детям ввели ограничения на видеоигры, запретив играть по ночам в приложениях и установив фиксированные временные рамки.
В этом году китайские регуляторы усилили контроль над интернетом и ввели системы штрафов для компаний «за нарушение основных социалистических ценностей». Власти таким образом якобы защищают несовершеннолетних от «онлайн-угроз».
- В Китае уже действует онлайн-цензура. Жители страны не могут пользоваться Google и YouTube, а также некоторыми мировыми соцсетями. Взамен в КНР действуют локальные поисковые системы и соцсети, самая популярная из которых Weibo.
- В марте издание Business Insider установило, что TikTok, которым владеет китайская компания ByteDance, может направлять данные пользователей из стран Европы в Китай и действительно это делает.