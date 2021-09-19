Нацполиция: Марш равенства в Киеве прошел без нарушений, все акции уже завершились

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Стас Козлюк / Бабель

В Киеве Марш равенства — мирное шествие в поддержку прав ЛГБТ-сообщества — прошел без нарушений, все плановые акции завершились, однако полиция продолжает обеспечивать безопасность на улицах.

Об этом Нацполиция сообщила в воскресенье, 19 сентября, когда состоялся Марш.

За безопасность во время акции отвечали полиция диалога, кинологи и взрывотехники, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и военные Национальной гвардии.

Отметим, что в этом году в Марше равенства приняли участие почти 7 тысяч человек из разных регионов. Темой мероприятия было «Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности». Среди основных требований — закрепить в украинском законодательстве ответственность за преступления на почве ненависти. В парке Шевченко же было около 50 противников мероприятия, которые предлагали «лечить геев».