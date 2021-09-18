Вторые сутки подряд в Украине фиксируют более шести тысяч новых больных COVID-19
- Автор:
- София Телишевская
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В Украине за сутки зафиксировали 6 234 новых случая COVID-19. Также 1 763 пациента выздоровели, а 79 — умерли от осложнений болезни.
Госпитализировали с подозрением или подтвержденным диагнозом 1 719 человек, передает пресс-служба Минздрава.
Больше всего новых случаев выявили в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), Одесской (399) областях, а также в городе Киеве (416).
Всего с начала пандемии в Украине подтвердили 2 344 398 случаев COVID-19. Из них 54 829 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 230 306 — выздоровели.
В то же время, за сутки медики вакцинировали 132 559 человек — одну дозу получили 78 269 украинцев, а полностью иммунизированы — 54 290.
Всего с начала прививочной кампании привито 6 248 155 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 114 061 человек.
«Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни», — отмечают в Минздраве.
- 13 сентября правительство внесло изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что COVID-сертификаты будут двух видов (так называемые «желтый» или «зеленый») и содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может длиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.