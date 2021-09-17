Министр обороны Нидерландов подала в отставку из-за провала эвакуации из Афганистана
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд подала в отставку после вынесения ей вотума недоверия из-за эвакуации провала своих граждан из Афганистана, столицу которого в августе захватили бойцы движения «Талибан».
Об этом сообщает NOS.
Решение об отставке министра было принято на экстренном съезде партии «Христианско-демократический призыв» (CDA), членом которой она является. Сама Бейлевелд была удивлена вотумом, но заявила, что теперь не может должным образом выполнять свои обязанности.
«Мое пребывание [на посту] подлежит обсуждению, поэтому я больше не могу выполнять свою работу должным образом», — сказала она.
По данным Reuters, за последние две недели августа нидерландские военные самолеты перевезли около 2 100 человек из Афганистана в соседние страны, и почти 1 700 из них летели в Нидерланды, как конечный пункт назначения. Однако сотни нидерландских граждан, многие из которых имеют афганское происхождение, не смогли добраться до аэропорта, чтобы их отвезли в безопасное место.
- Бейлевелд стала вторым членом правительства, ушедшим в отставку из-за эвакуации людей из Кабула. 17 сентября в отставку подала глава МИД Нидерландов.
- 15 сентября в Великобритании также на фоне ситуации в Афганистане сменился глава МИД. Теперь Доминик Рааб будет занимать должность вице-премьера и министра юстиции. Британский МИД возглавила 46-летняя Элизабет Трасс, до этого она возглавляла Министерство внешней торговли. Рааба критиковали за то, что в разгар кризиса с эвакуацией из Афганистана он отдыхал в Греции.