Министр обороны Нидерландов подала в отставку из-за провала эвакуации из Афганистана

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Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд подала в отставку после вынесения ей вотума недоверия из-за эвакуации провала своих граждан из Афганистана, столицу которого в августе захватили бойцы движения «Талибан».

Об этом сообщает NOS.

Решение об отставке министра было принято на экстренном съезде партии «Христианско-демократический призыв» (CDA), членом которой она является. Сама Бейлевелд была удивлена вотумом, но заявила, что теперь не может должным образом выполнять свои обязанности.

«Мое пребывание [на посту] подлежит обсуждению, поэтому я больше не могу выполнять свою работу должным образом», — сказала она.

По данным Reuters, за последние две недели августа нидерландские военные самолеты перевезли около 2 100 человек из Афганистана в соседние страны, и почти 1 700 из них летели в Нидерланды, как конечный пункт назначения. Однако сотни нидерландских граждан, многие из которых имеют афганское происхождение, не смогли добраться до аэропорта, чтобы их отвезли в безопасное место.