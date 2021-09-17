Украина закупила оборудование для диагностики мутировавших штаммов коронавируса. Ранее образцы отправляли в лаборатории ВОЗ

Новости

Getty Images / «Бабель»

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины появилось оборудование для выявления новых штаммов образцов SARS-CoV-2 среди украинских пациентов.

Мощность секвенаторов — 400 образцов в месяц, информирует пресс-служба Минздрава.

«Убежден, что наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование — это вопрос национальной безопасности. Теперь мы его имеем. Мы сможем оперативно реагировать на биологические угрозы, четко устанавливая источник. До этого момента Украина отправляла свои образцы на секвенирование в лаборатории ВОЗ, что занимало определенное время», — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Также для лабораторных центров в каждой области закупили:

58 автоматических станций пробоподготовки для экстракции РНК (выделения из вируса для дальнейшего анализа);

55 приборов для обнаружения возбудителя (амплификации);

четыре роботизированных и автоматизированных системы, обеспечивающих выполнение этапа экстракции РНК и внесения амплификационной смеси с минимальным привлечением специалистов лаборатории.

Напомним, что в проект бюджета на 2022 год уже заложено почти полмиллиарда гривен на оборудование для бактериологических и физико-химических лабораторий Центров по контролю и профилактике заболеваний.