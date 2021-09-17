Украина закупила оборудование для диагностики мутировавших штаммов коронавируса. Ранее образцы отправляли в лаборатории ВОЗ
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- София Телишевская
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Getty Images / «Бабель»
В Центре общественного здоровья Минздрава Украины появилось оборудование для выявления новых штаммов образцов SARS-CoV-2 среди украинских пациентов.
Мощность секвенаторов — 400 образцов в месяц, информирует пресс-служба Минздрава.
«Убежден, что наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование — это вопрос национальной безопасности. Теперь мы его имеем. Мы сможем оперативно реагировать на биологические угрозы, четко устанавливая источник. До этого момента Украина отправляла свои образцы на секвенирование в лаборатории ВОЗ, что занимало определенное время», — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Также для лабораторных центров в каждой области закупили:
- 58 автоматических станций пробоподготовки для экстракции РНК (выделения из вируса для дальнейшего анализа);
- 55 приборов для обнаружения возбудителя (амплификации);
- четыре роботизированных и автоматизированных системы, обеспечивающих выполнение этапа экстракции РНК и внесения амплификационной смеси с минимальным привлечением специалистов лаборатории.
Напомним, что в проект бюджета на 2022 год уже заложено почти полмиллиарда гривен на оборудование для бактериологических и физико-химических лабораторий Центров по контролю и профилактике заболеваний.
- 13 сентября правительство внесло изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что COVID-сертификаты будут двух видов (так называемые «желтый» или «зеленый») и содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может длиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.