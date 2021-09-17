Представитель Кабмина в Раде попал в реанимацию из-за коронавируса

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Представитель правительства в Верховной Раде и руководитель секретариата парламентской фракции «Слуга народа» Тарас Мельничук попал в реанимацию из-за COVID-19.

Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщил глава фракции «слуг» Давид Арахамия во время брифинга.

«Тарас Мельничук находится в реанимации из-за COVID-19. Это наш представитель Кабмина и руководитель секретариата», — сказал он. Арахамия не уточнил подробностей о состоянии 32-летнего чиновника.

В то же время руководитель фракции «Слуга народа» призвал украинцев вакцинироваться против COVID-19.