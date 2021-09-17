Минздрав позволил комбинировать вакцины Pfizer и Moderna

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Tim Reckmann / Flickr

Министерство здравоохранения Украины позволило комбинировать вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna. То есть если первую прививку сделали препаратом Moderna, вторую — можно делать Pfizer и наоборот.

Об этом говорится в разъяснении Минздрава, которое опубликовали в пятницу, 17 сентября.

Интервал между первой и второй дозами должен составлять 28 дней. Минздрав уверяет, что комбинирование вакцин Moderna и Pfizer является безопасным и эффективным.

Еще в июле главный санитарный врач страны Игорь Кузин анонсировал, что Минздрав разрабатывает инструкцию по комбинированию вакцин Moderna и Pfizer. Тогда Минздрав одобрил рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики о том, что надо позволить комбинировать мРНК-вакцины. Отметим, что вакцины Pfizer и Moderna сделаны именно на основе мРНК — молекулы, которая помогает клеткам вырабатывать специфические для заболевания антитела.