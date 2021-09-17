МИД выразил протест из-за выборов в Госдуму в оккупированном Крыму

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Peter Kovalev \ TASS via Getty Images

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест и осудило противоправное проведение Россией выборов в Государственную думу на временно оккупированной территории Крыма и привлечения к голосованию жителей Донбасса.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства 17 сентября.

«Рассматриваем организацию и проведение незаконного голосования как продолжение грубых нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Указанные действия Российской Федерации также грубо нарушают фундаментальные принципы и нормы международного права, обязательства РФ по международным договорам, участниками которых являются Украина и Россия, законодательство Украины, а также противоречат Уставу ООН, резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН», — говорится в заявлении МИД.

В министерстве подчеркнули, что привлечение к голосованию граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму, «существенно исказят результаты выборов» в Госдуму и в целом «ставят под сомнение их легитимность».

«Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму, а также организации участия в этих выборах граждан Украины с незаконно выданными паспортами гражданина РФ на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, понесут ответственность в соответствии с законодательством Украины», — говорится в заявлении МИД.