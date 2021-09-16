США ввели санкции против членов «Аль-Каиды», которые живут в Турции
- Автор:
- София Телишевская
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US Embassy Kabul Afghanistan / Flickr
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении пяти сторонников «Аль-Каиды» из Турции, предоставляющих экстремистской группировке финансовые услуги и помощь в организации поездок.
Об этом сообщило Министерство финансов США.
По словам директора Управления по контролю за иностранными активами Андреа Ґаки, санкции «подчеркивают непоколебимую приверженность Соединенных Штатов в борьбе с финансированием «Аль-Каиды».
«Мы продолжим работать с нашими зарубежными партнерами, в частности Турцией, чтобы разоблачать и разрушать сети финансовой поддержке «Аль-Каиды», — добавила она.
В санкционный список попал юрист египетского происхождения Маджд Салим, которого считают главным координатором деятельности «Аль-Каиды» в Турции.
Туда же попали Мухаммад Наср ад-Дин аль-Газлани, египетский финансовый курьер, который осуществлял денежные переводы в поддержку «Аль-Каиды», и трое граждан Турции — Нуреттин Муслихан, Себраил Гузель и Сонер Гурлейен.
Санкции предусматривают блокировку активов на территории США и запрет на проведение финансовых операций.
Американские спецслужбы зафиксировали первые признаки того, что боевики «Аль-Каиды» начали возвращаться в Афганистан. ЦРУ считает, что с годами угроза этой террористической группировки для США может возобновиться.
- «Аль-Каида» — международная террористическая суннитская джихадистская организация. Основана в 1988 году Усамой бен Ладеном в Афганистане для борьбы с советским вторжением. После вывода советских войск из Афганистана «Аль-Каида» сосредоточилась на США как на «империи зла», на западном мире с его образом жизни, его культурой и на всех его сторонниках в исламских странах. Организация ставит перед собой цель создать «Великий исламский халифат».