Зеленский создал рабочую группу для минимизации угроз от «Северного потока — 2»

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Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу, которая будет бороться с рисками, которые несет запуск газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщает Офис президента.

Глава государства создал эту группу «в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины и вызовам в сфере энергетики, в частности реализацией проекта «Северного потока — 2», который содержит прямые угрозы национальной безопасности и безопасности всего региона».

«Рабочая группа должна подготовить предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов», — говорится в сообщении.

Также группа должна разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сферах.

В рабочую группу, которую возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, вошли:

глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;

председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко;

министр энергетики Герман Галущенко;

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

министр юстиции Денис Малюська;

глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко;

посол в США Оксана Маркарова;

посол в Германии Андрей Мельник;

вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина;

заместитель главы ОП Юлия Свириденко;

заместитель главы ОП Андрей Сибига.

По соглашению к группе могут присоединиться советник министра энергетики Елена Зеркаль и чрезвычайный и почтенный посол Александр Чалый.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.