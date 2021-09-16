Молдова отказала Украине в экстрадиции бывшего судьи Чауса

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Суд в Молдове не удовлетворил просьбу украинской прокуратуры об экстрадиции бывшего судьи Николая Чауса, который с августа 2021 года находится под домашним арестом в Украине.

Об этом сообщил адвокат судьи Александр Вишневый в комментарии «Украинской правде».

Он отметил, что еще не ознакомился с текстом решение, но отметил, что оно было «неожиданным и для защиты, и для обвинения».

«Посмотрим, какая мотивация, когда получим решение», — добавил он.

В то же время Национальное антикоррупционное бюро отметило, что решение Молдовы не влияет на расследование НАБУ по факту получения судьей неправомерной выгоды.

«Судью разыскивали и обнаружили на территории Украины, задержали и избрали ему меру пресечения — все согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины», — отметили в бюро.

Напомним, 4 августа Высший антикоррупционный суд Украины отправил Чауса под круглосуточный домашний арест. На него теперь должны надеть электронный браслет. Адвокаты ходатайствовали также об отводе судьи, но им отказали.

В августе 2016 года детективы НАБУ разоблачили Чауса на получении взятки в размере $150 тысяч за условный срок для 74-летней женщины, которая торговала наркотиками. Эти деньги обнаружили в двух стеклянных банках, которые судья закопал во дворе своего дома.