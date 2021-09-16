КГГА не видит предпосылок для карантина, несмотря на рост количества больных коронавирусом в столице

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Gabriel Kuchta / Stringer

КГГА не видит предпосылок для введения локдауна в Киеве несмотря на то, что в столице растет количество больных коронавирусом. Вместе с тем, власти призывают людей скорее вакцинироваться, чтобы бизнес мог работать и во время усиления карантина.

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба, передает пресс-служба администрации.

«Тенденция заболеваемости COVID-19 в столице не дает повода к оптимизму. За прошедшие сутки в Киеве выявили почти 400 новых случаев. Массовая вакцинация и меры безопасности помогут пережить всплеск заболеваемости без введения жесткого карантина», — отметил Кулеба.

Он добавил, что вакцинация людей позволит городу не ограничивать доступ к транспорту, а предприниматели не испытают значительных потерь.

«Город полагается на ответственность бизнеса. Сегодня мы не имеем предпосылок для введения ограничений. Однако, чтобы избежать так называемого локдауна, должно быть максимальное количество привитых, защищенных граждан. Тем более, что вступают в действие новые правила Кабмина, по которым приоритет — у трудовых коллективов, которые будут иметь высокий уровень иммунизации», — резюмировал заместитель Виталия Кличко.

По официальной информации, сейчас в Киеве выполнено более полутора миллиона прививок.