Бригады территориальной обороны получили нарукавные эмблемы
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный утвердил нарукавные эмблемы всех отдельных бригад территориальной обороны Сухопутных войск.
Об этом пишет «Армия Inform».
Утвержденные эмблемы разработаны в едином стиле и включают в себя элементы исторических символов регионов. Гербы помещены в щиты с зубчатой «головой», что символизирует защитную стену.
Также свою эмблему получило командование теробороны. На ней изображен золотой жезл на скрещенных казацких мушкетах.
Ранее подразделения теробороны использовали неутвержденные нарукавные знаки, на которых в основном изображались гербы областей и городов, в которых бригады дислоцируются. Также на знаках был размещен неофициальный девиз «Защитим свой дом. Защитим Украину» и номер подразделения.
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