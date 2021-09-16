Китай полностью вакцинировал от коронавируса более миллиарда людей
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Sean Gallup / Staff
Правительство Китая полностью вакцинировало от коронавируса более миллиарда своих граждан, что составляет около 70% всего населения страны.
Об этом пишет Bloomberg.
По данным китайской Национальной комиссии по охране здоровья, по состоянию на 15 сентября в стране сделали 2,16 миллиарда прививок. Таким образом полностью завершили вакцинацию 1,01 миллиарда человек.
В настоящее время Китай занимает ведущее место в мире по темпам вакцинации. В США и Японии количество полностью вакцинированных перевалило за 50%, а в Великобритании и Германии этот показатель превышает 60%.
Больше всего в Китае вакцинируют жителей мегаполисов. Более 97% взрослых в Пекине уже вакцинировались, также завершили вакцинацию более 80% в соседнем Тяньцзине. К этому показателю приближаются Шанхай и Чжэцзян.
- Китай отказался участвовать в предложенном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) втором этапе расследования происхождения COVID-19. Пекин считает, что формулировки плана расследования ВОЗ «игнорируют здравый смысл и бросают вызов науке».
- Происхождение вируса SARS-CoV-2 до сих пор остается спорным. ВОЗ планировала проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми, вероятно, были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом. Китай отрицает разработку COVID-19, а в Уханьском институте вирусологии утверждают, что вирус возник естественным путем.
- Считается, что коронавирус впервые появился на оптовом рынке в городе Ухань в конце 2019 года. Журналисты назвали первого человека с подтвержденным коронавирусом — это женщина, которая продавала креветки на рынке морепродуктов «Хуанань». 23 января 2020 года Ухань стал первым в мире городом, который полностью изолировали из-за вспышки коронавируса.