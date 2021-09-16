В Сальвадоре тысячи людей протестуют против биткоина как официальной валюты
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В столице Сальвадора тысячи людей вышли на протест против недавнего решения властей, по которому биткоин стал официальной валютой страны.
Об этом сообщает ВВС.
Люди считают, что биткоин принесет нестабильность, инфляцию и риски для финансовых учреждений. Они уверены, что через криптовалюту будут отмывать деньги. Также люди обвиняют президента Найиба Букеле в попытке усилить свою власть за счет контроля над судебной системой.
На протест демонстранты вышли с плакатами «Нет биткоину» и «Уважайте Конституцию». Несколько протестующих подожгли покрышки и сожгли новый банкомат для биткоинов.
Президент продолжает активно уверять граждан, что криптовалюта поможет сальвадорцам, работающим за рубежом, отправлять деньги домой.
Несмотря на протесты, население страны в основном поддерживает политику Букеле.
- В начале июня парламент Сальвадора принял закон, который официально признал биткоин платежным средством.
- Всемирный банк отказался содействовать из-за сомнений по поводу прозрачности и влияния майнинга на окружающую среду.
- В конце июня власти Сальвадора пообещали раздать жителям страны по $30 в биткоинах для введения массового использования криптовалюты и привлечения инвестиций, а 7 сентября биткоин стал официальной валютой.