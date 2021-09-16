Венецианская комиссия получила для рассмотрения законопроект Зеленского об олигархах

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Венецианская комиссия даст оценку законопроекту президента Владимира Зеленского о деолигархизации.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

«Письмом от 10 сентября 2021 председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков запросил вывод Венецианской комиссии относительно законопроекта «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)», — говорится в сообщении.

10 сентября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отправил законопроект об олигархах на анализ Венецианской комиссии. Вывода нужно ждать несколько месяцев, но в «Слуге народа» обещают принять документ как можно быстрее.