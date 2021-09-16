Венецианская комиссия получила для рассмотрения законопроект Зеленского об олигархах
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- Олег Панфилович
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Yevheniya Kravchuk / Facebook
Венецианская комиссия даст оценку законопроекту президента Владимира Зеленского о деолигархизации.
Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
«Письмом от 10 сентября 2021 председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков запросил вывод Венецианской комиссии относительно законопроекта «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)», — говорится в сообщении.
10 сентября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отправил законопроект об олигархах на анализ Венецианской комиссии. Вывода нужно ждать несколько месяцев, но в «Слуге народа» обещают принять документ как можно быстрее.
- 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении закон об олигархах. Спикер Совета Разумков тогда пообещал внести поправки в законопроект, чтобы лишить СНБО права определять, кто является олигархом.
- Министр юстиции Денис Малюська заявил, что критериям, по которым могут внести в реестр олигархов, соответствуют бизнесмен Игорь Коломойский и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.