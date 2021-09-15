Нардеп Беленюк: Полиция закрыла дело о расистских выкриках по моей просьбе

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Прядко Денис / УНИАН

Народный депутат Жан Беленюк заявил, что полиция закрыла дело из-за расистских выкриков в его адрес из-за того, что он сам об этом попросил.

Об этом пишет Hromadske.

Нардеп рассказал, что с ним связались представители спортивной организации, в которую входят молодые люди, которые выкрикивали расистские оскорбления. Они сообщили, что самостоятельно проведут воспитательные беседы.

«Они провели с ними соответствующую работу, и для того, чтобы не навлечь тень на ту организацию (потому что глобально она проводит позитивную работу для украинского общества), мы пожали руки. Для меня этот конфликт на данный момент исчерпан», — подчеркнул Беленюк.

Он отметил, что представители этой спортивной организации признали, что некоторые их члены имеют праворадикальные взгляды. Беленюк считает, что их могло спровоцировать фото с Олимпиады в Бразилии, где он стоит возле российской пропагандистки Ольги Скабеевой.