Судья КС Касминин через суд требует отменить вывод НАПК о признаках коррупции в его декларации

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Ратинский Вячеслав / УНИАН

Судья Конституционного суда Александр Касминин подал в суд на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции из-за результатов проверки его декларации.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Касминин просит суд признать противоправным и отменить решение НАПК, которое утвердило заключение об обнаружении признаков коррупционного правонарушения в его декларации за 2020 год.

Также истец просит ОАСК признать противоправным и отменить справку о результатах проведения полной проверки декларации и обязать НАПК отозвать из Национального антикоррупционного бюро вывод и материалы полной проверки его декларации. ОАСК решает, открывать ли производство по данному иску.