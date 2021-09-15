Южная Корея седьмой в мире запустила баллистическую ракету с подводной лодки

Новости

Военные Южной Кореи успешно запустили баллистическую ракету с подводной лодки, точно поразив заданную цель. Страна стала седьмой в мире, которая способна к таким запускам, и первой неядерной страной, которая разработала эту ​​систему.

Об этом сообщают Yonhap и Reuters.

Баллистическую ракету запустила многоцелевая лодка «Досан Ан Чхан Хо» (Dosan Ahn Chang-ho), которая способна нести до десяти крылатых ракет Chonryong для наземных атак и баллистические ракеты Hyunmoo. Испытания прошли на полигоне в провинции Южная Чхунчхон.

Пуск произошел через несколько часов после того, как две баллистические ракеты запустила Северная Корея, чем вызвала протест соседа, США и Японии.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что теперь с новым оружием страна может сдержать все провокации со стороны КНДР.