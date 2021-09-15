Во Франции невакцинированных медиков отстранят от работы — люди вышли на протест
- Автор:
- София Телишевская
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The Hill
Во Франции с 15 сентября медработников, которые отказались вакцинироваться против коронавируса, отстранят от работы без оплаты труда. Из-за этого тысячи медиков вышли на протесты, пишет France24.
Дело в том, что отныне персонал больниц, водители машин скорой помощи, работники домов престарелых, частные врачи, сотрудники пожарной службы и люди, которые ухаживают за престарелыми, должны иметь по крайней мере одну дозу вакцины. В целом речь идет о 2,7 миллиона человек.
Еще в июле президент Франции Эмманюэль Макрон выдвинул гражданам ультиматум по поводу вакцинации, но люди начали выходить на еженедельные протесты, а десятки тысяч медиков до сих пор не привились.
Впрочем, один из крупнейших профсоюзов государственного сектора Франции предупредил, что отстранение медиков приведет к катастрофе в системе здравоохранения.
«Независимо от того, вакцинированы мы или нет, мы против того, чтобы делать это прививки обязательными», — сказала 57-летняя медсестра.
- 5 августа Конституционный суд Франции признал законным введение обязательной вакцинации для работников некоторых отраслей. Также судьи поддержали запуск так называемых паспортов здоровья, по которым людей будут пускать в рестораны и торговые центры.
- После протестов правительство немного ослабило «ковидные» правила. Так, например, террасы ресторанов, баров и кафе на улице можно будет посещать без «паспортов». Это же касается и супермаркетов. Кроме того, «паспорта» будут обязательными только для совершеннолетних. Первоначально предполагалось, что они понадобятся и детям с 12 лет. Начало действия новых ограничений перенесли на две недели — с 30 августа на 15 сентября. Теперь они вступили в силу.