Во Франции невакцинированных медиков отстранят от работы — люди вышли на протест

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The Hill

Во Франции с 15 сентября медработников, которые отказались вакцинироваться против коронавируса, отстранят от работы без оплаты труда. Из-за этого тысячи медиков вышли на протесты, пишет France24.

Дело в том, что отныне персонал больниц, водители машин скорой помощи, работники домов престарелых, частные врачи, сотрудники пожарной службы и люди, которые ухаживают за престарелыми, должны иметь по крайней мере одну дозу вакцины. В целом речь идет о 2,7 миллиона человек.

Еще в июле президент Франции Эмманюэль Макрон выдвинул гражданам ультиматум по поводу вакцинации, но люди начали выходить на еженедельные протесты, а десятки тысяч медиков до сих пор не привились.

Впрочем, один из крупнейших профсоюзов государственного сектора Франции предупредил, что отстранение медиков приведет к катастрофе в системе здравоохранения.

«Независимо от того, вакцинированы мы или нет, мы против того, чтобы делать это прививки обязательными», — сказала 57-летняя медсестра.