КНДР во второй раз за год выпустила баллистические ракеты в Японское море
- Автор:
- София Телишевская
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Loco Steve / Flickr
Военные Южной Кореи заявили, что КНДР 15 сентября выпустила две баллистические ракеты у восточного побережья.
Запуск состоялся через два дня после того, как Северная Корея заявила об успешном испытании нового оружия, пишет Associated Press.
В заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи указано, что две баллистические ракеты полетели в сторону вод восточного побережья Корейского полуострова. Запустили их из центральной части КНДР.
В то же время береговая охрана Японии заявила, что обе ракеты упали в водах между Японией и Корейским полуостровом. Инфраструктура не пострадала.
Что именно было запущено, неизвестно, но премьер Японии Йосихиде Суга заявил, что это была именно баллистическая ракета.
В японском правительстве заявили, что страна серьезно обеспокоена очередными ракетными испытаниями КНДР и вместе с США и Южной Кореей следит за ситуацией.
- В марте СМИ сообщали, что КНДР возобновила работу ядерного объекта в Йонбене. Данные спутников свидетельствуют о подготовке к созданию боеголовок.
- КНДР последние годы активно тестирует различные баллистические ракеты. В конце марта Северная Корея раскрыла детали запуска двух ракет, которые оказались очень похожими на российский «Искандер».