В Украине впервые с мая выявили более четырех тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
- Автор:
- София Телишевская
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sturti / Getty Images
В Украине за сутки, 14 сентября, выявили 4 640 новых случаев COVID-19. Таким образом прослеживается постепенное увеличение количества больных, поскольку еще в начале сентября медики фиксировали 2 075 случаев.
Вместе с тем, за сутки выздоровели 1 858, а 93 — умерли от осложнений. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.
Всего с начала пандемии в Украине выявили 2 325 796 случаев COVID-19. Из них 54 550 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 225 130 — выздоровели.
Также в Украине за сутки вакцинировали против коронавируса 141 796 человек.
Большинство прививок сделали вакцинами Pfizer (Comirnaty) — 50 799 и Moderna — 38 574. Также прививали препаратами от Sinovac (CoronaVac) — 35 118 и AstraZeneca — 17 305.
Всего с начала прививочной кампании привито 6 028 879 человек, из них получили одну дозу — 6 028 877 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 4 959 086 (из них двое получили одну дозу за рубежом).
- 13 сентября правительство внесло изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что COVID-сертификаты будут двух видов (так называемые «желтый» или «зеленый») и содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может длиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.