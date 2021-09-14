«Перекрестите больного». Экс-министр Аваков обратился к президенту с просьбой уволить спикера ТКГ Арестовича
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- София Телишевская
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NurPhoto / NurPhoto via Getty Images
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков впервые после отставки с поста написал в социальных медиа пост политического направления, посоветовав Офису президента уволить Алексея Арестовича с должности спикера ТКГ.
Он прикрепил видео с отрывками выступления Арестовича, где тот говорит, что «АТО — это курорт для мальчиков». Отметим, что видео, которое опубликовал экс-министр, датировано 2017 годом.
Аваков отметил, что это видео он получил от товарища, который является военным. Экс-министр отметил, что никогда не раздает советы, если его об этом не просят, но слова спикера ТКГ вызвали у него крайне негативную реакцию.
«Уважаемый Офис президента, даже если никто из вас не верующий, соберите пальцы в знамение — перекрестите больного — потом себя — и пошлите этого персонажа... подальше. Не подставляйте страну и президента», — отметил Аваков и добавил, что все высказывания Арестовича, в частности о переименовании Украины в Русь-Украину, ложатся тенью на Офис президента.
Бывший министр также назвал Арестовича «самовлюбленным пустоцветом» и «мерзавцем», который «со смешком говорит о гибели на войне наших солдат».
«Люди дадут этому оценку. А вот может ли такой персонаж представлять Украину в разных офисах и организациях — вопрос не к обществу. Уверен, что реакция руководителей страны после просмотра этого ролика будет незамедлительной», — резюмировал Аваков.
- 13 июля Аваков подал в Раду заявление об отставке. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности перед заседанием парламента рекомендовал нардепам самостоятельно определиться относительно увольнения Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.
- 15 июля Верховная Рада отправила Авакова в отставку.
- Зеленский предложил фракции «Слуга народа» назначить на эту должность главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского — тот согласился.
- 16 июля Рада назначила Монастырского новым главой МВД.