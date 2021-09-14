«Перекрестите больного». Экс-министр Аваков обратился к президенту с просьбой уволить спикера ТКГ Арестовича

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Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков впервые после отставки с поста написал в социальных медиа пост политического направления, посоветовав Офису президента уволить Алексея Арестовича с должности спикера ТКГ.

Он прикрепил видео с отрывками выступления Арестовича, где тот говорит, что «АТО — это курорт для мальчиков». Отметим, что видео, которое опубликовал экс-министр, датировано 2017 годом.

Аваков отметил, что это видео он получил от товарища, который является военным. Экс-министр отметил, что никогда не раздает советы, если его об этом не просят, но слова спикера ТКГ вызвали у него крайне негативную реакцию.

«Уважаемый Офис президента, даже если никто из вас не верующий, соберите пальцы в знамение — перекрестите больного — потом себя — и пошлите этого персонажа... подальше. Не подставляйте страну и президента», — отметил Аваков и добавил, что все высказывания Арестовича, в частности о переименовании Украины в Русь-Украину, ложатся тенью на Офис президента.

Бывший министр также назвал Арестовича «самовлюбленным пустоцветом» и «мерзавцем», который «со смешком говорит о гибели на войне наших солдат».

«Люди дадут этому оценку. А вот может ли такой персонаж представлять Украину в разных офисах и организациях — вопрос не к обществу. Уверен, что реакция руководителей страны после просмотра этого ролика будет незамедлительной», — резюмировал Аваков.