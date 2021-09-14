Экс-глава разведки Минобороны Бурба пришел на заседание следственной комиссии по «вагнеровцам». А та не собралась
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
УНИАН
Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба пришел на заседание временной следственной комиссии по делу «вагнергейта» — сорванной спецоперации по задержанию боевиков «Частной военной компании Вагнера», которые участвовали в войне на Донбассе.
Об этом в Facebook сообщил нардеп Роман Костенко.
«Экс-начальник ГУР МОУ Василий Бурба пришел предоставить информацию о спецоперации по задержанию «вагнеровцев» на заседание парламентской ВСК», — написал нардеп. Других деталей он не предоставил.
Позже Костенко сообщил, что ВСК не заслушала Бурбу из-за отсутствия кворума на момент его прихода. «В начале заседания кворум!», — подчеркнул нардеп.
- 29 июля 2020 года в Минске задержали 33 боевиков российской «ЧВК Вагнера», 13 из которых точно воевали против Украины на стороне «ДНР» и «ЛНР». Украина запросила экстрадицию боевиков, однако Беларусь передала «вагнеровцев» России. Впоследствии «Комсомольская правда» сообщила, что арест боевиков в Беларуси был украинской спецоперацией.
- Об «операции украинских спецслужб» начали писать украинские журналисты. Главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов написал, что СБУ и ГУР Минобороны выманивали боевиков в Украину, но глава ОП Андрей Ермак предложил перенести финальный этап операции, и она провалилась — боевиков арестовали в Беларуси. Похожую информацию опубликовали журналистка Янина Соколова, издание «Украинская правда» и «Зеркало недели».
- Президент Украины, глава ОП Андрей Ермак, а также СБУ и Служба внешней разведки утверждали, что никакую операцию не готовили, а медиа распространяют российскую дезинформацию. Однако экс-глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил существование спецоперации, а пятый президент Порошенко заявил, что в 2018 году лично ее санкционировал.
- Уже 24 июня Владимир Зеленский подтвердил, что спецоперация по задержанию «вагнеровцев» действительно готовилась, но не в Украине, хотя другие страны максимально пытались «затянуть» Киев в эту историю.