Директор Бюро экономической безопасности Мельник назвал размер своей зарплаты

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Заработная плата директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) составит около 120 — 130 тысяч гривен в месяц. Об этом во время брифинга 14 сентября сообщил действующий глава Бюро Вадим Мельник, которого цитирует Интерфакс.

«Моя личная зарплата составит более 120 — 130 тысяч гривен в месяц. Была четкая задача — премии руководителям не закладывать», — заявил Мельник.

Также он сообщил, что на 2022 год БЭБ выделили 600 миллионов гривен на закупку зданий, компьютерной техники, автомобилей и различных способов связи. Если средств не хватит, Мельник надеется, что правительство сможет дополнительно выделить.

Верховная Рада 28 января 2021 года приняла закон «О Бюро экономической безопасности Украины». Его деятельность будет координировать Кабинет министров. Поэтому в Украине ликвидируют налоговую милицию, экономические подразделения СБУ и Нацполиции — вместо них будет БЭБ. Новый орган должен начать работу после 25 сентября. ДФС прекратит свое существование на следующий день.