Российские журналисты нашли имущество любовницы главы МИД России Лаврова на более чем $13 миллионов

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ТАСС

Российские журналисты обнаружили, что женщина по имени Светлана Полякова, «которую связывают давние и близкие отношения» с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также ее семья владеют активами на более чем миллиард рублей ($13,7 миллиона).

Об этом говорится в расследовании проекта «Важные истории», которое обнародовали во вторник, 14 сентября.

Со ссылкой на источник журналисты утверждают, что Полякова работает в МИД РФ и якобы имеет значительное влияние в ведомстве, а на несколько ключевых должностей там были назначены ее близкие знакомые. Кроме этого, журналисты нашли номер телефона Поляковой и с помощью приложения увидели, как она записана в телефонах других людей — «Светлана Лаврова» или «Лаврова Светлана», хотя в государственных базах данных у нее фамилия Полякова.

Расследователи обнаружили, что, кроме работы в МИД, женщина занималась бизнесом: до 2012 года была совладелицей ресторана «Консул», который расположен в здании Дипакадемии МИД России. За последние пять лет (с 2015-го по 2020 год) ресторан получил выручку в размере 97 миллионов ​​рублей, однако имущества у нее насчитали на почти миллиард рублей:

Квартира площадью почти 260 квадратных метров в жилом комплексе «Пречистенка 13» в центре Москвы. Стоимость жилья трудно посчитать из-за уникальности объекта, однако квартира почти такой же площади в этом доме продается за более чем 700 миллионов рублей (почти $10 миллионов).

Апартаменты стоимостью около 50 миллионов рублей в элитном жилом комплексе в Сочи (более $685 тысяч).

Дом стоимостью около 57 миллионов ​​рублей (более $780 тысяч) в селе Палицы в Московской области.

Автопарк из автомобилей Porsche, две дорогие машины Mercedes. До 2016 года она владела Bentley. Мать Светланы Поляковой — пенсионерка Тамара — тоже имеет Mercedes, в салонах такие стоят более $270 тысяч.

Также утверждается, что дочь Поляковой Полина владеет несколькими компаниями в Лондоне. В том же доме, где зарегистрирована компания, дочь Поляковой в 2016 году арендовала на 999 лет квартиру. За нее она заплатила 4,4 миллиона фунтов стерлингов (более $6 миллионов). На момент сделки Полине был 21 год.

Важные истории / Twitter

У Светланы Поляковой как у сотрудницы МИД также есть орден Русской православной церкви (неизвестно, работает ли она до сих пор там и на какой должности). В Министерстве иностранных дел проигнорировали запрос издания, сама Светлана Полякова тоже не ответила на вопросы журналистов.

После этого материала руководитель отдела расследований «Фонда борьбы с коррупцией» Мария Певчих опубликовала видео с дочерью Поляковой — Полиной Ковалевой.