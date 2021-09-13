Немецкий регулятор получил документы для сертификации «Северного потока — 2». У него есть четыре месяца для решения

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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт

Федеральное агентство по сетям Германии (Bundesnetzagentur) получило от компании Nord Stream 2 AG, которая вела строительство газопровода «Северный поток — 2», документы на его сертификацию в качестве независимого оператора транспортной системы.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Таким образом, в распоряжении Федерального агентства по сетям имеются четыре месяца, чтобы подготовить проект решения и представить его в Европейскую комиссию», — сообщил глава отдела агентства по работе со СМИ и связям с общественностью Фите Вульф.

В соответствии с экономико-энергетическим законом (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG) срок отсчитывается от 8 сентября 2021 года.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.