В Китае выявили источник одной из вспышек коронавируса — это мужчина, получивший 9 негативных тестов на COVID-19

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Kyodo News / Contributor

В Китае выявили источник новой вспышки в провинции Фуцзянь на юго-восточном побережье Китая, где коронавирусом заразились более 60 человек. Среди них — 15 детей.

Об этом пишет CNN.

Источником распространения болезни оказался мужчина, который завершил 21 день обязательного карантина по возвращении в Китай из-за границы. Мужчина 4 августа прибыл в Сямынь, крупный прибрежный центр провинции Фуцзянь, где прошел 14-дневный карантин в отеле. По данным правительства, он провел еще 7 дней на карантине в указанном властями месте в городе Сяньюй, прежде чем вернуться домой для еще одной недели наблюдения за состоянием здоровья.

При этом на протяжении трех недель самоизоляции мужчина 9 раз получал негативный результат теста на COVID-19, прежде чем получил положительный результат в пятницу — через 37 дней после въезда в Китай.

Хотя в Китае действуют одни из самых строгих антикоронавирусных правил, многие, учитывая этот случай, критикуют их эффективность. В Путяне (округ провинции Фуцзянь) власти приказали 2,9 миллиона жителей города не покидать город без крайней необходимости. Те, у кого есть законные причины для отъезда, должны сдать отрицательный тест на коронавирус в течение последних 48 часов. Кинотеатры, тренажерные залы, бары и библиотеки, детские сады, а также начальные и средние школы будут закрыты — им приказано проводить занятия в режиме онлайн.