В приложении «Дія» появились небиометрические загранпаспорта
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Министерство обороны Украины
В приложении «Дія» начали отображаться небиометрические загранпаспорта, которые выдали после 2015 года. Документ подтянется автоматически.
Об этом разработчики сообщили в понедельник, 13 сентября.
Разница между биометрическим загранпаспортом и небиометрическим заключается в том, что после введения безвизового режима владельцам биометрических не нужны визы для посещения стран ЕС.
В целом в «Дія» доступны такие паспорта:
- ID-карта;
- биометрический загранпаспорт;
- небиометрический загранпаспорт, который выдали после 2015 года.
Паспорт-книжечка не отображается.
- За август и сентябрь в сервисе «Дія» появилась возможность изменить приписку к военкомату онлайн и подать заявление на бракосочетание, а в мобильном приложении для всех украинцев стал доступен COVID-сертификат.