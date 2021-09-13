Из Афганистана вылетел первый после прихода талибов к власти коммерческий рейс

Новости

fox2mike / Flickr

В понедельник, 13 сентября, из столицы Афганистана Кабула вылетел первый после прихода к власти боевиков движения «Талибан» международный коммерческий рейс. Об этом сообщает Yahoo.

В Кабуле утром приземлился самолет «Пакистанских международных авиалиний», а затем вылетел обратно в столицу Исламабад: в Пакистан прилетели примерно 70 человек (в основном афганцы), которые были родственниками сотрудников международных организаций, таких как Всемирный банк. Кто-то дальше отправится в Таджикистан. Женщины заявляли, что вернутся обратно в Афганистан в том случае, если ситуация позволит им работать и свободно передвигаться.

Представитель «Пакистанских авиалиний» перед этим заявлял, что авиакомпания стремится возобновить регулярные коммерческие перевозки, но еще слишком рано говорить о том, как часто будут выполняться рейсы между двумя столицами.

Отметим, что на прошлой неделе авиакомпания Qatar Airways выполнила несколько чартерных рейсов из Кабула, на которых в основном были иностранцы и афганцы, пропустившие эвакуацию. Перед этим, 3 сентября, афганская авиакомпания возобновила внутренние рейсы.

Пассажирские залы, воздушные мосты и техническая инфраструктура были сильно повреждены после вторжения талибов в Кабул 15 августа, когда тысячи людей штурмовали аэропорт в надежде покинуть страну. После этого «Талибан» прилагал усилия, чтобы возобновить работу аэропорта при технической помощи Катара и других стран.