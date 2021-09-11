На Донбассе погиб украинский военный, еще десять — ранены
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- София Телишевская
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Sasha Maksymenko / Flickr
В штабе операции Объединенных сил сообщили, что с начала суток на Донбассе из-за обстрелов боевиков погиб один украинский военный, восемь получили огнестрельные осколочные ранения и еще двое — боевую травму.
После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в больницу. Состояние здоровья трех защитников — средней тяжести, остальных — удовлетворительное.
По данным штаба, в целом боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Кроме того, в Донецкой области зафиксировано два пролета вражеских беспилотников с пересечением линии разграничения.
На обстрелы врага наши защитники открывали ответный огонь.
- Боевики «ДНР» и «ЛНР», а также российские снайперы активно нарушают режим прекращения огня и обстреливают военных из различного вооружения. В августе и сентябре обстрелы значительно усилились. За этот год общие потери ВСУ на Донбассе более 60 человек.
- 9 сентября под обстрел попали сотрудники СБУ. В этот момент они собирали доказательства, которые подтверждают вину боевиков в обстрелах мирных населенных пунктов.