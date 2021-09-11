СНБО на следующем заседании рассмотрит «банкопад» и его последствия

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Юлия Вебер / «Бабель»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что СНБО на следующем заседании рассмотрит ситуацию со злоупотреблениями в банковском секторе.

Об этом он рассказал на конференции YES Brainstorming, передает Интерфакс-Украина.

«Прозвучала фамилия Игоря Коломойского. Да, я могу сказать, если бы не было сообщников в Нацбанке, он не мог бы ничего делать [...]. Продолжается ли это сейчас? Мне сложно сказать, но определенные вещи, которые происходят в банковской системе, не удивляют. 96 млрд гривен мы заплатили с вами из наших собственных денег за ситуацию, когда какие-то владельцы что-то там недодают», — сказал Данилов.

По его словам, президент Владимир Зеленский поручил СНБО выяснить, как «случилось, что денег нет, а олигархи появились после «банкопада».