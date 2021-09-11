В Украине за сутки почти 4 тысячи новых COVID-больных, вакцинировали — 183 тысячи человек

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В Украине за прошедшие сутки, 10 сентября, выявили 3 869 новых больных коронавирусом.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых больных во Львовской области (379) и Киеве (370). В больницы попали 1 102 человека, а умерли от осложнений 69 украинцев.

Вакцинировали за сутки 183 527 человек. Первую дозу получили 71 388 человек, а вторую — 112 139 людей. Всего в Украине полностью вакцинировали 4 730 712 человека. В общем сделано 10 591 352 прививки.