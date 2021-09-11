Microsoft отложила выход сотрудников в офисы на «неопределенную дату»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Franck V. / Unsplash
Компания Microsoft снова отложила выход своих сотрудников в офисы. Там планировали вернуться на работу с 4 октября.
Об этом пишет пресс-служба компании.
Там отметили, что больше не будут устанавливать конкретную дату возвращения к офлайн-работе из-за непредсказуемости пандемии.
«Мы планировали, что 4 октября станет первой возможной датой для полного открытия штаба Microsoft в Редмонде и других офисов в США. Но мы изменили свои планы», — признали в Microsoft.
В компании отметили, что при принятии решения о возвращении в офисы будут руководствоваться рекомендациями органов здравоохранения. Также там планируют объявить о переходном периоде за 30 дней до даты предполагаемого начала офлайн-работы, чтобы сотрудники подготовились к завершению удаленной работы.
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