«Более 10 тысяч справок с начала года». СБУ разоблачила в Киеве поддельщиков свидетельств о вакцинации и ПЦР-тестов
- Автор:
- Олег Панфилович
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СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила в столице масштабную схему по подделке справок о вакцинации и результатах ПЦР-тестов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
С начала года злоумышленники выдали более 10 тысяч фальшивок и заработали на этом около 5 миллионов грн. Схему организовал столичный предприниматель. Он уже привлекался к уголовной ответственности за подделку документов.
Мужчина организовал «подпольную лабораторию» в собственном доме в Шевченковском районе Киева. Клиентов искал через столичные турагентства, где работали его родственники.
По данным следствия, злоумышленники предлагали туристам «удобное» получение справок для путешествий: не нужно было посещать лабораторию, делать тесты или вакцинироваться. В дополнение можно было приобрести сразу две «справки» — для вылета за границу, и для возвращения домой. Стоимость одной составляла 500 гривен.
Во время обыска в квартире организатора, правоохранители изъяли сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов и о вакцинации, поддельные печати медицинских учреждений, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, банковские карты, которые использовались для расчетов с клиентами.
- В Киевской области разоблачили сеть сайтов, через которую два местных жителя продавали поддельные отрицательные тесты на коронавирус и другие медицинские документы.
- Ранее полиция разоблачила схему по подделке ПЦР-тестов с занесением этой информации в приложении «Дія». Злоумышленники вступили в сговор с персоналом нескольких частных медицинских учреждений.