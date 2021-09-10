Twitter анонсировала новую функцию, которая позволит учетным записям обозначать себя как «хороших ботов»

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Социальная сеть Twitter анонсировала новую функцию, которая позволяет учетным записям идентифицировать себя как «хороших ботов», добавляя соответствующий ярлык в свой профиль.

Об этом сообщает BBC.

Компания приводит несколько примеров «хороших ботов»: например, учетные записи, которые делятся обновлениями по вакцинации, информацией о сейсмической активности или материалами из государственных музеев.

Эту функцию запускают для небольшого числа учетных записей, для всех эта функция должна появиться до конца года. Добавление ярлыка не является обязательным.

Twitter провела предварительный просмотр системы в мае, пытаясь дать людям больше информации, как отличить автоматизированные учетные записи от ботов. Компания считает, что ярлыки повысят легитимность таких аккаунтов и укрепят доверие и прозрачность среди их аудитории.

Боты часто ассоциируются с дезинформацией на платформах социальных сетей и вызывают серьезную головную боль для компании. За последние годы Twitter удалила десятки миллионов учетных записей из-за подозрений в спаме. Однако компания считает, что некоторые боты все же положительно влияют на платформу и пользователей.