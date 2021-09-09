Moderna сообщила о разработке комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа

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Компания Moderna заявила, что разрабатывает однодозовую вакцину, которая сочетает в себе бустерную дозу против COVID-19 и укол против гриппа.

Об этом сообщает Reuters.

«Нашим приоритетом номер один сейчас является вывод на рынок вакцины против респираторных заболеваний, которую мы планируем постоянно адаптировать и обновлять», — сказал главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель. Компания обещает представить обновленную информацию о своем ассортименте вакцин позже.