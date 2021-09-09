Moderna сообщила о разработке комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа
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- Олег Панфилович
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International Monetary Fund / Flickr
Компания Moderna заявила, что разрабатывает однодозовую вакцину, которая сочетает в себе бустерную дозу против COVID-19 и укол против гриппа.
Об этом сообщает Reuters.
«Нашим приоритетом номер один сейчас является вывод на рынок вакцины против респираторных заболеваний, которую мы планируем постоянно адаптировать и обновлять», — сказал главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель. Компания обещает представить обновленную информацию о своем ассортименте вакцин позже.
- Ранее сообщалось, что в Австралии начались клинические испытания нового типа вакцины против COVID-19, которая будет вводиться в организм с помощью назального спрея.
- Перед этим Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны России разрабатывает лекарство против коронавируса в виде жевательной резинки.