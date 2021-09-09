Всемирный банк готов выделить Украине $230 миллионов на борьбу с коронавирусом

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Всемирный банк готов до конца года выделить Украине $230 для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Накануне состоялась встреча министра финансов Сергея Марченко с Региональным директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупом Банерджи. Стороны обсудили соглашение «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине». Аруп Банерджи отметил, что банк готов выделить Украине $230 млн до декабря нынешнего года в рамках глобальной инициативы COVAX.

Также участники переговоров обсудили условия получения Украиной «Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления» (DPL). Первая такая ссуда в размере $350 млн была получена в июне. Аруп Банерджи сообщил, что следующий заем будет направлен на реформы энергетического сектора. Кроме того, Региональный директор подчеркнул, что банк ожидает от украинской стороны предложений относительно возможных проектов для привлечения средств.