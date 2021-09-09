СБУ: На Донбассе перед выборами в Госдуму РФ массово раздают российские паспорта

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Dmitry Dzhus / Flickr

На оккупированных территориях Донбасса в преддверии выборов в Госдуму России руководство боевиков «ДНР» и «ЛНР» начало массовую принудительную выдачу российских паспортов.

Как сообщает Служба безопасности Украины, массовая выдача началась с июня по прямому указанию РФ — оккупанты рассчитывают привлечь к выборам как можно больше жителей оккупированных территорий.

Для высокой явки на сентябрьских выборах и поддержки правящей партии «Единая Россия» задействовано несуществующее подразделение Миграционной службы Ростовской области — именно его коды проставлены в паспортах.

Прописка в таких паспортах не указывается, а потому «документы» не дают права на соцвыплаты и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ.

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СБУ установила, что с такими паспортами жителей Донбасса планируют вывозить для голосования в приграничные города Ростовской области. Также планируется незаконное «электронное голосование», в том числе на территории «Л/ДНР». Для этого людей обязывают регистрировать на свои персональные данные электронную почту.

Большинство «паспортизованных» людей, по замыслу кураторов из России, должны отдать голоса за путинскую «Единую Россию». Для агитации на Донбассе открыли «пункты записи» в партию и «инфоцентры».

СБУ собирает все доказательства для подачи их в соответствующие международные инстанции.

В ведомстве напомнили, что в 2020 году во время заседания Постоянного совета ОБСЕ делегация Евросоюза провозгласила, что выдача на Донбассе паспортов РФ — это посягательство на суверенитет Украины, а потому ЕС такие документы не признает.