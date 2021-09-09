Польша, Норвегия и Финляндия разрешили въезд туристам из Украины

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С 9 сентября Польша разрешила въезд туристам из Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга.

Кулеба пояснил, что 10-дневный карантин в Польше для туристов будет отменяться при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного не ранее чем в течение 7 дней с момента въезда на территорию Польши. Завершением карантина считается наличие в телеинформационной системе записи об отрицательном результате теста.

От карантина освобождаются:

вакцинированные от COVID-19 (при наличии англоязычного/польскоязычного документального подтверждения полного курса вакцинации вакциной, зарегистрированной в ЕС — Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson);

те, кто переболел COVID-19 (при наличии документального подтверждения);

водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, студенты, дипломаты, медики, журналисты и другие категории.

Кроме того, Министерство здравоохранения сообщило, что Норвегия и Финляндия также разрешили въезд для вакцинированных украинцев. Так, въезд в Норвегию возможен при наличии цифрового COVID-сертификата. В случае его отсутствия необходимо:

получить негативный ПЦР-тест (в течение 24 часов);

пройти тест на COVID-19 в пограничном пункте пропуска/аэропорту;

оставаться на карантине в гостинице (10 дней).

В свою очередь, въезд в Финляндию разрешено исключительно вакцинированным украинцам. Норвегия и Финляндия признают все вакцины, которые используются в Украине — в том числе Covishield и Sivonac (CoronaVac).