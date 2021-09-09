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Польша, Норвегия и Финляндия разрешили въезд туристам из Украины

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

Ge JiaJun / Getty Images

С 9 сентября Польша разрешила въезд туристам из Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга.

Кулеба пояснил, что 10-дневный карантин в Польше для туристов будет отменяться при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного не ранее чем в течение 7 дней с момента въезда на территорию Польши. Завершением карантина считается наличие в телеинформационной системе записи об отрицательном результате теста.

От карантина освобождаются:

Кроме того, Министерство здравоохранения сообщило, что Норвегия и Финляндия также разрешили въезд для вакцинированных украинцев. Так, въезд в Норвегию возможен при наличии цифрового COVID-сертификата. В случае его отсутствия необходимо:

В свою очередь, въезд в Финляндию разрешено исключительно вакцинированным украинцам. Норвегия и Финляндия признают все вакцины, которые используются в Украине — в том числе Covishield и Sivonac (CoronaVac).