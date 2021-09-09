Количество жертв урагана «Ида» в США увеличилось до 82 человек
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Жертвами урагана «Ида», который в итоге перерос из торнадо в шторм, стали 82 американца.
Об этом сообщает телеканал CBS News.
Согласно обновленным данным от властей, в штате Луизиана погибли 26 человек, из них семеро — жители одного из домов для престарелых.
В юго-восточных штатах (Алабама, Миссисипи, Теннесси) погибли четыре человека. На северо-востоке США — штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут и Пенсильвания — число жертв превысило 50.
Всего в стране от урагана погибли 82 человека.
- Ураган «Ида» обрушился на штаты Луизиана и Миссисипи 30 августа, вызвав масштабные наводнения и значительные разрушения. Более миллиона человек остались без света, а около Нового Орлеана река Миссисипи потекла в обратном направлении.
- К 1 сентября ураган ушел вглубь США и постепенно превратился в тропический шторм. Половина штата Луизиана была обесточена — в городе Новый Орлеан ввели комендантский час, чтобы избежать мародерства. В ночь на 2 сентября шторм обрушился на северо-восток США, вызвав затопления.