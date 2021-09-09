Количество жертв урагана «Ида» в США увеличилось до 82 человек

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Жертвами урагана «Ида», который в итоге перерос из торнадо в шторм, стали 82 американца.

Об этом сообщает телеканал CBS News.

Согласно обновленным данным от властей, в штате Луизиана погибли 26 человек, из них семеро — жители одного из домов для престарелых.

В юго-восточных штатах (Алабама, Миссисипи, Теннесси) погибли четыре человека. На северо-востоке США — штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут и Пенсильвания — число жертв превысило 50.

Всего в стране от урагана погибли 82 человека.