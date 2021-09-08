Директором «Мистецького арсенала» переизбрали Островскую-Лютую

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Мистецький арсенал

Конкурсная комиссия переизбрала на должность директора «Мистецького арсенала» действующую руководительницу учреждения Олесю Островскую-Лютую.

Об этом пишет «BBC Украина».

Ее кандидатуру поддержали единогласно. В конкурсе также участвовал министр культуры времен Виктора Януковича Михаил Кулиняк. Однако в последний момент он не явился на отбор и не стал презентовать свое видение будущего «Мистецького арсенала».

Свою презентацию Кулиняк направил по электронной почте и должен был представлять ее в конце выступлений кандидатов онлайн, но не вышел на связь, сославшись на болезнь.

Олеся Островская-Лютая возглавляет «Мистецький арсенал» с 2016 года. Она была заместителем, а затем советницей экс-министра культуры Евгения Нищука.

Директора «Мистецького арсенала» назначили со второй попытки. Первая попытка в июле закончилась скандалом. Тогда комиссия не смогла избрать директора, но больше всего голосов — 4 из 9 — получил именно Кулиняк. Островская-Люта получила 3 голоса.

Отдельных членов тогдашней конкурсной комиссии обвинили в конфликте интересов. В частности, Василий Чернец был ректором Национальной академии руководящих кадров культуры, сотрудником которой является Михаил Кулиняк.

Критику в соцсетях также вызвало избрание в конкурсную комиссию участников от малоизвестных общественных организаций и ведущая роль представителей Государственного управления делами (орган при главе государства) в комиссии.