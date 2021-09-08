«Насилие порождает насилие». Девушка, которая стреляла из арбалета в учителей, объяснила поступок буллингом
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
Полтавщина
19-летняя жительница Полтавы Таисия Петрова, которая из арбалета ранила двух учителей, объяснила свой поступок буллингом в начальных классах со стороны педагогов.
Об этом сообщает издание «Ґрати» со ссылкой на адвоката девушки Ольгу Шеховцову.
Петрова училась в школе № 11 до четвертого класса. Девушка отметила, что подвергалась там травле со стороны учителей, переживала это в себе и не рассказывала родителям.
Ранее СМИ писали, что на допросе Петрова сказала, что перед нападением ей приснилось, что она должна кого-то убить. Но ее адвокат Шеховцова сказала, что это неверная информация, а ее подзащитная такого не говорила.
«Я не намеревалась причинить им какой-то телесный вред. Я согласна с тем, что это, скорее, была цель запугать и показать, что хватит. Насилие порождает только насилие. Намерений убийства у меня не было. [...] Если бы я имела возможность вернуться во времени, я бы этого ни за что не сделала. И просто пришла б к тем женщинам, которым я причинила вред, хотя они совсем не виноваты и не заслуживают. Я бы просто как-то конструктивно выстроила диалог, поговорила и решила по-хорошему», — заявила сама Петрова на заседании суда 8 сентября, где ее отправили в СИЗО. Также девушка извинилась за свой поступок.
Арбалет марки Man Kung, из которого стреляла Петрова, — спортивный. Она приобрела его в интернете сама, на деньги, которые родители подарили ей на день рождения. Следствие проводит, помимо прочих, психиатрическую экспертизу состояния девушки.
- Инцидент произошел 6 сентября. Девушка зашла в школу, где сначала через открытые двери в кабинет выстрелила в спину учительнице. Затем она выпустила стрелу в замдиректора, которая пыталась ее остановить после первого выстрела. Ученик 9 класса забрал у Петровой арбалет, который она отдала без сопротивления.
- 7 сентября ей сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство. Петровой грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.