«Насилие порождает насилие». Девушка, которая стреляла из арбалета в учителей, объяснила поступок буллингом

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Полтавщина

19-летняя жительница Полтавы Таисия Петрова, которая из арбалета ранила двух учителей, объяснила свой поступок буллингом в начальных классах со стороны педагогов.

Об этом сообщает издание «Ґрати» со ссылкой на адвоката девушки Ольгу Шеховцову.

Петрова училась в школе № 11 до четвертого класса. Девушка отметила, что подвергалась там травле со стороны учителей, переживала это в себе и не рассказывала родителям.

Ранее СМИ писали, что на допросе Петрова сказала, что перед нападением ей приснилось, что она должна кого-то убить. Но ее адвокат Шеховцова сказала, что это неверная информация, а ее подзащитная такого не говорила.

«Я не намеревалась причинить им какой-то телесный вред. Я согласна с тем, что это, скорее, была цель запугать и показать, что хватит. Насилие порождает только насилие. Намерений убийства у меня не было. [...] Если бы я имела возможность вернуться во времени, я бы этого ни за что не сделала. И просто пришла б к тем женщинам, которым я причинила вред, хотя они совсем не виноваты и не заслуживают. Я бы просто как-то конструктивно выстроила диалог, поговорила и решила по-хорошему», — заявила сама Петрова на заседании суда 8 сентября, где ее отправили в СИЗО. Также девушка извинилась за свой поступок.

Полтавщина

Арбалет марки Man Kung, из которого стреляла Петрова, — спортивный. Она приобрела его в интернете сама, на деньги, которые родители подарили ей на день рождения. Следствие проводит, помимо прочих, психиатрическую экспертизу состояния девушки.