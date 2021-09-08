«Полностью подтверждаем информацию». ФСБ России отреагировала на расследование CNN о спецоперации с «вагнеровцами» в Минске
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Федеральная служба безопасности России отреагировала на расследование CNN о спецоперации против членов «ЧВК Вагнера», которых задержали в Минске в июле 2020 года. В ФСБ заявили, что информация об участии Центрального разведуправления США достоверна.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя ФСБ РФ.
«Мы полностью подтверждаем информацию, которую опубликовал телеканал CNN. Она абсолютно достоверна, очень объективно они показали роль ЦРУ, поэтому информацию эту мы считаем достоверной», — сказал представитель спецслужбы.
По его словам, группу граждан РФ («вагнеровцев») в Беларусь заманили Главное управление разведки Украины и СБУ под руководством ЦРУ.
«Был вброс в КГБ республики [Беларусь] о том, что эти люди приехали для участия в массовых беспорядках на стороне оппозиции, беларусские партнеры поэтому так и среагировали. Ну, а потом все стало на свои места», — заявил он и добавил, что возможную сорванную операцию Украины ФСБ расценивает как «спланированное похищение» граждан России с территории третьей страны и «акт гостерроризма».
Расследование CNN
Телеканал CNN 7 сентября со ссылкой на трех бывших представителей украинской разведки сообщил, что ЦРУ помогало Украине организовать операцию по задержанию 33 россиян, оказывая финансовую, техническую и консультационную помощь во время организации операции.
Высокопоставленный американский чиновник назвал утверждения ложными. Он подчеркнул, что разведка США была осведомлена об операции, но никакого отношения к ней не имела.
- 29 июля 2020 года в Минске задержали 33 боевиков российской «ЧВК Вагнера», 13 из которых точно воевали против Украины на стороне «ДНР» и «ЛНР». Украина запросила экстрадицию боевиков, однако Беларусь передала «вагнеровцев» России. Впоследствии «Комсомольская правда» сообщила, что арест боевиков в Беларуси был украинской спецоперацией.
- Об «операции украинских спецслужб» начали писать украинские журналисты. Главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов написал, что СБУ и ГУР Минобороны выманивали боевиков в Украину, но глава ОП Андрей Ермак предложил перенести финальный этап операции, и она провалилась — боевиков арестовали в Беларуси. Похожую информацию опубликовали журналистка Янина Соколова, издание «Украинская правда» и «Зеркало недели».
- Президент Украины, глава ОП Андрей Ермак, а также СБУ и Служба внешней разведки утверждают, что никакую операцию не готовили, а медиа распространяют российскую дезинформацию. Однако экс-глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил существование спецоперации, а пятый президент Порошенко заявил, что в 2018 году лично ее санкционировал.
- В ближайшее время Bellingcat выпустит расследование-фильм о провале «вагнеровской» операции.