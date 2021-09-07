В Британии заявили о полной вакцинации 75% всех, кто старше 16 лет

Новости

Marco Verch Professional Photographer / Flickr

В Великобритании заявили, что полный курс вакцинации завершили уже 75% людей, старше 16 лет.

Об этом пишет The Guardian.

Всего в стране уже провели почти 92 миллиона прививок. 48 млн вакцинированы по крайней мере одной дозой, а 43,5 миллиона — получили уже две дозы.

Наибольшее количество вакцинированных в Уэльсе. Там завершили вакцинацию 84,1% тех, кто старше 16 лет.