Полиция закрыла дело о расизме в отношении Беленюка. Об этом попросил сам нардеп
- Автор:
- София Телишевская
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Ryan Pierse / Getty Images
Полиция закрыла уголовное производство в отношении словесного нападения парней на депутата от «Слуги народа» Жана Беленюка. Речь идет об инциденте, который произошел 13 сентября, когда неизвестные молодые люди пытались спровоцировать расистский конфликт с олимпийским чемпионом.
Дело закрыли по просьбе самого нардепа — он написал соответствующее заявление, сообщает «Украинская правда».
По словам пресс-офицера Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксаны Тищенко, производства вероятно было закрыто еще в августе.
После этого конфликта партия требовала скорейшего расследования, а президент выразил поддержку нардепу.
Отдельно в «Слуге народа» заверили, что будут использовать «все законодательные и исполнительные рычаги влияния», чтобы не допустить в украинском обществе проявлений расизма и ксенофобии.
- Жан Беленюк — народный депутат фракции «Слуга народа» и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе (он завоевал золото на Олимпиаде-2020 в Токио). Он родился в Киеве в 1991 году. По отцу он — Венсанович. Отец будущего знаменитого спортсмена — руандиець-хуту по национальности. Он встречался с мамой спортсмена Светланой 5 лет, а потом его вызвали на родину, где шла гражданская война. Больше в Украину Венсан не вернулся. В 2001 году он погиб в автокатастрофе. Жан знает его только по фотографиям.