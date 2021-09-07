Полиция закрыла дело о расизме в отношении Беленюка. Об этом попросил сам нардеп

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Полиция закрыла уголовное производство в отношении словесного нападения парней на депутата от «Слуги народа» Жана Беленюка. Речь идет об инциденте, который произошел 13 сентября, когда неизвестные молодые люди пытались спровоцировать расистский конфликт с олимпийским чемпионом.

Дело закрыли по просьбе самого нардепа — он написал соответствующее заявление, сообщает «Украинская правда».

По словам пресс-офицера Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксаны Тищенко, производства вероятно было закрыто еще в августе.

После этого конфликта партия требовала скорейшего расследования, а президент выразил поддержку нардепу.

Отдельно в «Слуге народа» заверили, что будут использовать «все законодательные и исполнительные рычаги влияния», чтобы не допустить в украинском обществе проявлений расизма и ксенофобии.